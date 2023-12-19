مذهل.. ميسي يكشف ما حدث عقب فوز السعودية على الأرجنتين بمونديال قطر

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، عن الذكرى الأولى لحصوله على لقب كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ميسي، في تصريحات للتلفزيون الأمريكي: "بالنسبة لي ولنا بشكل عام في الأرجنتين، لقد مر عام منذ ذلك اليوم الجميل الذي عشناه عندما أصبحنا أبطال العالم، وفي ذلك الشهر.. خسرنا أمام السعودية خلال الأسبوع الأول والذي كان أمرًا سيئًا، ثم بعد ذلك كان الشهر مذهلاً لقد استمتعنا به كثيرًا، وكذلك الشعب الأرجنتيني والأشخاص الذين كانوا حاضرين في قطر".

وتابع: "لقد كان شهرًا سيسجل في التاريخ، بالنسبة لي وبالنسبة لأغلبية الأرجنتينيين، وستكون ذكرى سترافقنا دائمًا، والآن أعيد إحياء هذه الذكرى مرة أخرى هنا في روزاريو مع العائلة والأصدقاء، وأستمتع مرة أخرى بكل ما عشناه في ذلك الوقت".