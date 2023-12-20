عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض سرطان تجويف الفم وطرق العلاج| تعرف عليها

سرطان الفم
سرطان الفم

سرطان تجويف الفم هو نوع من أنواع سرطانات الفم التي تظهر في أنسجة الفم، بما في ذلك الشفتين واللثة واللسان وجدار الفم الداخلي والحنك والقناة اللعابية والغدد اللعابية والغدد اللعابية الكبيرة. يمكن أن يتطور السرطان في أي جزء من هذه المناطق، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

أعراض سرطان تجويف الفم تشمل:

 

1. ظهور قرحة أو ثقب في الفم لا يلتئم بعد فترة زمنية طويلة.
2. تغير في لون الأنسجة داخل الفم أو تغير في لون اللثة.
3. تورم أو انتفاخ غير مبرر في أي جزء من الفم.
4. صعوبة في المضغ أو البلع.
5. آلام في الفم أو في الأسنان.
6. ظهور تغيرات في القوام أو الشكل أو الحجم لأي جزء من الفم.

تشخيص سرطان تجويف الفم يتطلب فحصًا شاملاً من قبل الطبيب المختص، وقد يشمل الفحص السريري والتاريخ الطبي للمريض وفحوصات إضافية مثل البيبسيات (التصوير المقطعي) أو الرنين المغناطيسي أو البيوبسيات المتعددة الحزم.

علاج سرطان تجويف الفم يعتمد على مرحلة المرض وحجم وموقع الورم وحالة المريض عمومًا. يمكن أن تشمل خيارات العلاج الجراحة لإزالة الورم والأنسجة المصابة، والعلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية، والعلاج الكيميائي لاستهداف وقتل الخلايا السرطانية.

مهم جدًا أن يتم استشارة الطبيب المختص في حالة اشتباه بوجود سرطان تجويف الفم. يمكنه تقديم التشخيص الدقيق ووضع خطة العلاج المناسبة للحالة الفردية.

أعراض سرطان الخلايا السرطانية الخلايا السرطاني استشارة الطبيب المختص أنواع سرطان تجويف الفم أنسجة الفم الورم علاج سرطان قتل الخلايا السرطانية فحوصات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

شاهد | كيف تعيش سيدة بدون أنف بعد إزالتها لهذا السبب

غير الفم.. أسباب مختلفة لـ التهاب الحلق الشديد

وصفة النبي في علاج السحر .. دار الإفتاء: تشفي المريض نهائياً

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

عشبة غير متوقعة تعالج من السرطان وأخطر الأمراض

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

ترشيحاتنا

اقتراح صهيوني جديد.. السنوار مقابل الأسرى

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المركز الصحي في جباليا

إسماعيل هنية يزور القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

الوكالة الدولية للطاقة: تلبية ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول 2050

حتى يوسع الله رزقك.. الإفتاء تنصح بـ 4 أمور احرص عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ