أعراض سرطان تجويف الفم وطرق العلاج| تعرف عليها

سرطان تجويف الفم هو نوع من أنواع سرطانات الفم التي تظهر في أنسجة الفم، بما في ذلك الشفتين واللثة واللسان وجدار الفم الداخلي والحنك والقناة اللعابية والغدد اللعابية والغدد اللعابية الكبيرة. يمكن أن يتطور السرطان في أي جزء من هذه المناطق، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أعراض سرطان تجويف الفم تشمل:

1. ظهور قرحة أو ثقب في الفم لا يلتئم بعد فترة زمنية طويلة.

2. تغير في لون الأنسجة داخل الفم أو تغير في لون اللثة.

3. تورم أو انتفاخ غير مبرر في أي جزء من الفم.

4. صعوبة في المضغ أو البلع.

5. آلام في الفم أو في الأسنان.

6. ظهور تغيرات في القوام أو الشكل أو الحجم لأي جزء من الفم.

تشخيص سرطان تجويف الفم يتطلب فحصًا شاملاً من قبل الطبيب المختص، وقد يشمل الفحص السريري والتاريخ الطبي للمريض وفحوصات إضافية مثل البيبسيات (التصوير المقطعي) أو الرنين المغناطيسي أو البيوبسيات المتعددة الحزم.

علاج سرطان تجويف الفم يعتمد على مرحلة المرض وحجم وموقع الورم وحالة المريض عمومًا. يمكن أن تشمل خيارات العلاج الجراحة لإزالة الورم والأنسجة المصابة، والعلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية، والعلاج الكيميائي لاستهداف وقتل الخلايا السرطانية.

مهم جدًا أن يتم استشارة الطبيب المختص في حالة اشتباه بوجود سرطان تجويف الفم. يمكنه تقديم التشخيص الدقيق ووضع خطة العلاج المناسبة للحالة الفردية.