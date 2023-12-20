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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: اهتمام الدولة بتنمية سيناء سيوفر فرص عمل للشباب

النائب محمود منصور،
النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، بتنفيذ الدولة مشروعات تنموية وخدمية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

وقال منصور، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي تنمية سيناء أهمية كبيرة خاصة أن هذه البقعة من أرض مصر كانت ولا زالت وستظل من أهم المناطق المصرية التى تسكن فى عقول وقلوب كل المصريين الذين يحرصون على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وحدوها ونفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض سيناء.

وأكد النائب محمود منصور، أن المشروعات الخدمية والتنموية في سيناء ستوفر فرص عمل للشباب، علاوة على جعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية خلال الفترة القادمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطار التنمية الشاملة بمصر لا يتوقف بل يعمل بإستمرار، لما تمتلكه سيناء من مقومات عديدة أهمها موقعها الجغرافي المتميز.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.

وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها.

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