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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: لقاء النواب الاسبوعي لبحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" في اللقاء الاسبوعي بهم .


وأكد " مختار" علي أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية ( الصحة - التعليم - الري - الزراعه - المياه والصرف الصحي - الكهرباء - الشباب والرياضه ... ) .


و تناول " المحافظ " مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين في كافة المجالات.


واكد "المحافظ " على أن  أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.

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