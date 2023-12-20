محافظ الدقهلية: لقاء النواب الاسبوعي لبحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" في اللقاء الاسبوعي بهم .



وأكد " مختار" علي أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية ( الصحة - التعليم - الري - الزراعه - المياه والصرف الصحي - الكهرباء - الشباب والرياضه ... ) .



و تناول " المحافظ " مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين في كافة المجالات.



واكد "المحافظ " على أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.

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