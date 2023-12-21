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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عندك حافظ عليها.. آبل توقف بيع Apple Watch

لو عندك حافظ عليها..آبل
لو عندك حافظ عليها..آبل توقف بيع Apple Watch

أعلنت شركة آبل Apple عن إيقاف مؤقت لمبيعات ساعتين ذكيتين من أحدث منتجاتها، وهما Apple Watch Series 9 و Ultra 2، في الولايات المتحدة.

يبدأ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الخميس21 ديسمبر 2023 على موقعها الإلكتروني وبعد 24 ديسمبر في المتاجر، وينبع من نزاع حول براءة اختراع فيما يتعلق بميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم في هذه الطرز. أصبحت هذه الميزة نقطة خلاف مع شركة Masimo، وهي شركة متخصصة في التقنيات الطبية، والتي تدعي أن أجهزة آبل تنتهك براءات اختراعها.

اتخذ النزاع منعطفًا حرجًا في أكتوبر عندما وجدت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) أن ساعات أبل تنتهك براءات اختراع Masimo.

قد يؤدي هذا الاستنتاج إلى حظر استيراد طرز Apple Watch هذه إلى الولايات المتحدة.

لكن القرار ينتظر المراجعة النهائية من الرئيس جو بايدن، مع مهلة نهائية في 25 ديسمبر، إذا لم يعترض الرئيس على هذا الأمر، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في اليوم التالي.

في خضم هذا الخلاف القانوني، كانت ردة فعل آبل سريعة واستراتيجية، حيث تعارض الشركة نتائج ITC وتخطط لاستئناف الحكم، وتستعد لإمكانية تأييد الحظر.

ويشمل هذا الاستعداد التفكير في التعديلات القانونية والتقنية، بما في ذلك تعديلات على الخوارزميات التي تحدد مستويات تشبع الأكسجين في الدم.

لو عندك حافظ عليها..آبل توقف بيع Apple Watch

ومن المثير للاهتمام أن نزاع براءات الاختراع والوقف اللاحق للمبيعات لا يؤثران على جميع طرز Apple Watch، حيث لا تزال Apple Watch SE الأكثر توفرًا، والتي تفتقر إلى مستشعر الأكسجين في الدم محل النزاع، متاحة للشراء.

يأتي توقيت هذا التطور في وقت حرج، حيث إن موسم العطلات في الولايات المتحدة، الذي يمثل عادةً ذروة مبيعات آبل، جاري بالفعل.

ومع ذلك، يعتقد خبراء مثل Ryan Reith من IDC أن مخزون آبل من الطرز الأخرى للساعات الذكية مثل Watch 8 و SE سيساعد على تخفيف أي تأثير فوري على المبيعات.

يثير هذا النزاع أيضًا تساؤلات أوسع حول حماية الملكية الفكرية ومستقبل الابتكار التكنولوجي في الأجهزة الذكية، ومع استمرار عمالقة التكنولوجيا مثل آبل في توسيع حدود إمكانيات الساعات الذكية، سيكون لحل هذه المنازعات آثار كبيرة على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.

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