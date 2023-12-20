وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "كايسا أولو نجرن" وزيرة دفاع هولندا والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حالياً.

وزير الدفاع

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

القوات المسلحة

وأعربت وزيرة دفاع هولندا ، عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية فى صون الإستقرار بالشرق الأوسط ، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى لدولة هولندا بالقاهرة.

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