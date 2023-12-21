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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الموز علاج سريع لخفض ضغط الدم المرتفع؟

الضغط
الضغط

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقالت سهام سوقية، هل الموز علاج سريع لخفض ضغط الدم المرتفع؟

وتابعت سهام سوقية، الجواب هو لاء

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محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

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كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

وأن هناك فرق بين الوقاية والعلاج 

فالاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والافوكادو 
البطاطا الحلوة - السبانخ - البطيخ - القرع - الشمندر وغيرهم ... تفيد بشكل وقائي

ولكنها لا تعالج بشكل أساسي و ليست بديل عن الدواء ،وانما هذه الأغذية مثل الموز مفيد لصحتك و لمستوى الضغط بشكل عام

مشاكل ارتفاع الضغط 
تحتاج الى متابعة دوائية 
ممارسة المشي او تمارين خفيفة 
تجنب ارتفاع الوزن الزائد
التنفس بعمق و بشكل جيد 
تجنب التدخين 
تجنب التوتر 
بالإضافة لمعالجة المسببات الأخرى 
وذلك من خلال الفحص و التشخيص

ضغط ضغط الدم الموز البوتاسيوم التدخين

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