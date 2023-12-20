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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى تدافع عن محمد صلاح: البعض عاوزه يخاصم العالم وينسى الإنسانية

محمد صلاح لاعب نادي
محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

دافعت الإعلامية عزة مصطفى عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بسبب موجة الهجوم التي يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في بعض الصور خلال توزيعه هدايا على بعض الأطفال خلال الاحتفال بـ "الكريسماس". 

عزة مصطفى تدافع عن محمد صلاح 

وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" إن فكرة الهجوم الدوري على محمد صلاح بدون سبب أمر غريب للغاية، "الناس بتنتقده وبتقول إنه بيتجاهل أطفال غزة، في ناس بتصحى الصبح على السوشيال ميديا رافضين كل حاجة وضد كل حاجة". 

وتابعت: "فيه ناس على السوشيال ميديا دي شعارها، الناس اللي بتهاجم محمد صلاح هو راح زار أطفال برده، الناس دي عاوزة محمد صلاح يخاصم الدنيا زيها، ويخاصم الإنسانية زيهم، مش نشجع حد ونعمل زيه، أو على الأقل نسكت، لأ عاوزينه يخاصم الإنسانية زيهم". 

محمد صلاح الكريسماس عزة مصطفي امج صالة التحرير أطفال غزة

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