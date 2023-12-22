على عهدة وزير التموين| أزمة أسعار السكر تودع مصر بلا رجعة.. وهكذا تعاملت الحكومة

في إطار التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهها مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على كمية هامة من السكر الخام المستورد.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات القيادة السياسية لتعزيز أرصدة السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق.

التعاقد على 50 ألف طن من السكر

وفي خطوة استباقية لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن التعاقد على 50 ألف طن من السكر الخام المستورد، ومن المتوقع وصول هذه الكمية خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

مواكبة للإنتاج المحلي

وتأتي هذه الخطوة مع الاهتمام المتزايد بزيادة الإنتاج المحلي للسكر، حيث من المقرر بدء إنتاج السكر من قصب السكر في يناير المقبل، وإنتاجه من بنجر السكر في مارس المقبل.

أزمة السكر: تحليل الوضع الحالي

تأتي هذه الإجراءات في سياق أزمة السكر التي شهدتها البلاد، حيث كانت الحكومة تواجه تحديات في ضمان توفير السكر بكميات كافية. وخلال اجتماع الحكومة، ناقش وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الأزمة.