عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

على عهدة وزير التموين| أزمة أسعار السكر تودع مصر بلا رجعة.. وهكذا تعاملت الحكومة

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في إطار التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهها مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على كمية هامة من السكر الخام المستورد. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات القيادة السياسية لتعزيز أرصدة السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق.

التعاقد على 50 ألف طن من السكر

وفي خطوة استباقية لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن التعاقد على 50 ألف طن من السكر الخام المستورد، ومن المتوقع وصول هذه الكمية خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

مواكبة للإنتاج المحلي

وتأتي هذه الخطوة مع الاهتمام المتزايد بزيادة الإنتاج المحلي للسكر، حيث من المقرر بدء إنتاج السكر من قصب السكر في يناير المقبل، وإنتاجه من بنجر السكر في مارس المقبل.

أزمة السكر: تحليل الوضع الحالي

تأتي هذه الإجراءات في سياق أزمة السكر التي شهدتها البلاد، حيث كانت الحكومة تواجه تحديات في ضمان توفير السكر بكميات كافية. وخلال اجتماع الحكومة، ناقش وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الأزمة.

السكر مصر الإنتاج وزارة التموين المستورد الاسواق الوزارات أسعار السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

مفاجأة| الحكومة تسعى لتحويل التوك توك إلى كهرباء.. حكاية مشروع بـ 150 مليون دولار

هل اقتربت الحرب العالمية؟| أكبر أغنياء العالم يتخفى داخل مخبأ فاخر.. شاهد ما بداخله

الجرأة جزء من شخصيتي| يسرا تكشف: رفضت دورا في هوليوود بمليون دولار.. وهذا سر لقب “النجمة المعلبة”

أعلى سعر فائدة على شهادات الإدخار في البنوك.. بالأرقام والتفاصيل

المنع من دخول السعودية 10 سنوات| "السياحة" توجه تحذيراً مهماً لراغبي الحج: هذا الفعل غير قانوني

فوز مقنع وساحق| رسالة من بوتين إلى السيسي عقب الانتخابات.. وهذا ما دار عن البريكس

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

بينها السكر والأرز| خفض أسعار 7 سلع غذائية بنسبة 25%.. وطرحها في 7075 منفذا| اعرف الأماكن

ترشيحاتنا

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

وش السعد| حسين الشحات يتغزّل في إمام عاشور بعد برونزية الأهلي بمونديال الأندية

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

بسبب عِجل| إنقاذ حياة أهالي قرية كاملة من الموت بـ السم في الإسماعيلية

على عهدة وزير التموين| أزمة أسعار السكر تودع مصر بلا رجعة.. وهكذا تعاملت الحكومة

بشرى عظيمه لصاحبها.. تفسير رؤية النبي في المنام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غير متوقعة | شمس الكويتية تثير ضجة على السوشيال ميديا

عيادة طبيعية في البيت | فوائد مذهلة لـ الجزر لمرضى السكر

مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب إهمال التهاب الأذن الوسطى.. ضعف السمع أخطرها

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

فيديو

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

إنقاذ الجنيه | أسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ