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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غدًا.. انطلاق المؤتمر السنوي السابع لجراحة العظام بطب بنين الأزهر بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تنطلق غدًا الخميس، وعلى مدار يومين فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه؛ صرح بذلك الدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين بالقاهرة رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي السابع يقام تحت عنوان: "الجديد والحديث في مجال جراحات العظام".

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة  

 

وأوضح رئيس قسم جراحة العظام أن المؤتمر السنوي السابع للقسم يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين القاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، لافتا إلى أن المؤتمر يشارك به أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء العظام بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة وأطباء مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

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وأشار الدكتور فيصل زايد، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين بالقاهرة سكرتير عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر يتضمن ثماني جلسات علمية على مدار اليومين، اليوم الأول يشمل أربع جلسات علمية: الجلسة الأولى: حول الجديد في جراحات مفصل الكتف، والثانية: حول الجديد في جراحات وإصابات مفصل الركبة، الجلسة الثالثة: تتناول أورام العظام والجديد في طرق التشخيص والعلاج، أما الجلسة الرابعة: فتتناول المفاصل الصناعية وأحدث التقنيات في هذا المجال.

وأوضح سكرتير عام المؤتمر أن اليوم الثاني يتضمن أربع جلسات علمية الجلسة الأولى تتناول كل ما هو جديد وحديث في مجال تشوهات العظام، أما الجلسة الثانية فتتناول مشاكل عظام الأطفال وأحدث التقنيات في مجال جراحة عظام الأطفال، أما الجلسة الثالثة فهي خاصة بإصابات الطرف العلوي وكل ما هو جديد في هذه الإصابات، وتختتم الجلسات العلمية بجلسة حول مشاكل وإصابات العمود الفقري وأحدث التقنيات في مجال جراحة العمود الفقري، مشيرًا إلى أنه يقام على هامش المؤتمر، وعلى مدار اليومين ورش عمل تدريبية تتضمن تدريب وتأهيل شباب الأطباء حول الجديد في مجال مناظير الركبة والكتف والمفاصل الصناعية.

الأزهر كلية طب بنين الأزهر المؤتمر السنوي السابع لجراحة العظام الجديد والحديث في مجال جراحات العظام وزارة الصحة كليات الطب بجامعة الأزهر

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