عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر أنفقت من 300 لـ500 مليار جنيه على استصلاح الأراضي

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعمل على تهيئة البيئة للاستثمار في العديد من المجالات المختلفة، ومنذ زمن بعيد، لا أحد يستثمر في مصر ويخسر أبدا، وهذا أمر الجميع يعلمه، لافتا إلى أن ما تقدمه الدولة من تسهيلات للاستثمار، والعمل بقوة على تهيئة الطرق والبنية التحتية؛ غير عادي. 

جهود الدولة المصرية 

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد دولة تنفق من 300 لـ 500 مليار جنيه مصري لاستصلاح مليون فدان، والعمل على الحفاظ على المياه، وعلى تهيئة البيئة للاستثمار، وعلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر. 

وأوضح أحمد موسى، أن سيناء أيضا تشهد تنمية وتطويرا غير مسبوق في الوقت الحالي، فضلا عن الحفاظ على الموارد المائية، ومحطات تحلية المياه، ومحطات المياه، كل ذلك من أجل العمل على الدولة، مواصلا: “احنا بنحافظ على كل نقطة مياه من خلال محطات المعالجة المختلفة”.

أحمد موسى الدولة المصرية برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

في اتصال هاتفي.. ميقاتي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه لولاية جديدة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميلشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

هل تتفاوض مصر مع صندوق النقد لوصول القرض لـ6 مليارات دولار؟..متحدث الوزراء يرد

الحكومة: ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء.. وأزمة السكر توشك على الحل

المتحدث باسم الحكومة: ندرس طرح 50 شركة تابعة للدولة للقطاع الخاص

متحدث الوزراء يكشف أهداف الحكومة من برنامج الطروحات

أحمد موسى يكشف شرطا مهما في صفقة الفنادق مع مجموعة طلعت مصطفى

تكييفات هيرو.. «صدى البلد» يرصد أحدث منتجات LG في العام الجديد 2024|فيديو

"مشوفتش رئيس وزراء كده".. أحمد موسى يشيد بمصطفى مدبولي لتنفيذه برنامج الطروحات

ترشيحاتنا

التهديد مستمر.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اغتيال هنية ومشعل

مصر تستضيف بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأوليمبياد باريس

رموا الولد حيّ في الترعة .. إحالة أوراق شابين إلى المفتي بالبحيرة

الصحة السعودية: لا يجب القلق من متحور JN.1 أو اتخاذ إجراءات مشددة

"لن نتسامح".. وزير دفاع الاحتلال يتوعد الحوثيين

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ