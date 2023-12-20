أحمد موسى: مصر أنفقت من 300 لـ500 مليار جنيه على استصلاح الأراضي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعمل على تهيئة البيئة للاستثمار في العديد من المجالات المختلفة، ومنذ زمن بعيد، لا أحد يستثمر في مصر ويخسر أبدا، وهذا أمر الجميع يعلمه، لافتا إلى أن ما تقدمه الدولة من تسهيلات للاستثمار، والعمل بقوة على تهيئة الطرق والبنية التحتية؛ غير عادي.

جهود الدولة المصرية

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد دولة تنفق من 300 لـ 500 مليار جنيه مصري لاستصلاح مليون فدان، والعمل على الحفاظ على المياه، وعلى تهيئة البيئة للاستثمار، وعلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر.

وأوضح أحمد موسى، أن سيناء أيضا تشهد تنمية وتطويرا غير مسبوق في الوقت الحالي، فضلا عن الحفاظ على الموارد المائية، ومحطات تحلية المياه، ومحطات المياه، كل ذلك من أجل العمل على الدولة، مواصلا: “احنا بنحافظ على كل نقطة مياه من خلال محطات المعالجة المختلفة”.