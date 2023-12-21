عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل كلية الحاسبات ضمن الأربعين عالما الأكثر تأثيرا بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علماء الجامعة المميزين طبقاً لقواعد معلومات  SciVal؛ حيث تم ترتيب أفضل 40 باحثا على مستوى الجامعة طبقاً لاستشهاداتهم البحثية العالية المقترنة بالتخصص ذات التأثير.
 

وكان من ضمن الذين تم تكريمهم الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب حيت كتبت على صفحتها الشخصية "شرفت بتكريمي من ضمن الأربعين عالم الأكثر تأثيرا في جامعة حلوان من رئيس جامعة حلوان الأستاذ الدكتور السيد قنديل وبحضور الاستاذ الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق والأستاذ الدكتور محمد الدخيل مدير وحدة التصنيف الدولي وفريدة مساعد أمين الجامعة للدراسات العليا والبحوث".


ومن جهة أخرى كرم مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان بقيادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور أسامة إمام  4 من أساتذة الكلية ضمن العلماء الأربعين الأكثر تأثيرا بالجامعة وهم كل من: 
منال عبدالقادر عبدالفتاح  الأستاذ بقسم نظم المعلومات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب
محمد حسن حجاج   الأستاذ بقسم علوم الحاسب
أيمن محمد عزت  الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب
 غادة أحمد عبدالمنعم  الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب 
كونهم من الأربعين عالماً الأكثر تأثيرا بجامعة حلوان.
وقد استهل أسامة إمام المجلس بقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) صدق الله العظيم. وأنه من دواعي شرفي وسروري استقبال وصول سيادتكم لهذه المكانة العلمية الفريدة.
 

وقدم المجلس الشكر والتقدير للزميلات والزملاء، كما تم تقديم شهادة تقدير من الكلية لسيادتهم. وأشاد المجلس بكون أ.د. منال عبدالقادر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (الوكيل الوحيد الذى تم تكريمه) من العلماء المميزين بالجامعة مما يؤكد أن العمل الإداري لا يتعارض مع التفوق العلمي.


وأشاد أن وجود أربعة علماء من أصل الأربعين عالم المؤثرين علمياً بكل قطاع الذين تم تكريمهم بجامعة حلوان التي تتكون من 23 كلية هو إنجاز غير مسبوق للكلية وحث المجلس كل الزملاء على أهمية النشر الدولي لرفعة جامعة حلوان.
 

وأهم ما يميز الجامعات هو مستوى وقيمة علمائها وتأثيرهم في البحث العلمي الذى ينعكس بشكل مباشر على جوهر العملية التعليمية.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Jobs Education التصنيف الدولي التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتورة منال عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

ترشيحاتنا

استخدموا الكمامات.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد من كورونا

سريع الانتشار.. أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد

البيت الأبيض: نعمل من أجل هدنة جديدة في غزة

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

شيف سمك بالمطرية خائن صديقه: جت معايا البيت وكله بمزاجها

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تشيل الهم.. منشور من هاني الناظر كله تفائل يطمئن المتابعين

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ