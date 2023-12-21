وكيل كلية الحاسبات ضمن الأربعين عالما الأكثر تأثيرا بجامعة حلوان



كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علماء الجامعة المميزين طبقاً لقواعد معلومات SciVal؛ حيث تم ترتيب أفضل 40 باحثا على مستوى الجامعة طبقاً لاستشهاداتهم البحثية العالية المقترنة بالتخصص ذات التأثير.



وكان من ضمن الذين تم تكريمهم الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب حيت كتبت على صفحتها الشخصية "شرفت بتكريمي من ضمن الأربعين عالم الأكثر تأثيرا في جامعة حلوان من رئيس جامعة حلوان الأستاذ الدكتور السيد قنديل وبحضور الاستاذ الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق والأستاذ الدكتور محمد الدخيل مدير وحدة التصنيف الدولي وفريدة مساعد أمين الجامعة للدراسات العليا والبحوث".



ومن جهة أخرى كرم مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان بقيادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور أسامة إمام 4 من أساتذة الكلية ضمن العلماء الأربعين الأكثر تأثيرا بالجامعة وهم كل من:

منال عبدالقادر عبدالفتاح الأستاذ بقسم نظم المعلومات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

محمد حسن حجاج الأستاذ بقسم علوم الحاسب

أيمن محمد عزت الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب

غادة أحمد عبدالمنعم الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب

كونهم من الأربعين عالماً الأكثر تأثيرا بجامعة حلوان.

وقد استهل أسامة إمام المجلس بقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) صدق الله العظيم. وأنه من دواعي شرفي وسروري استقبال وصول سيادتكم لهذه المكانة العلمية الفريدة.



وقدم المجلس الشكر والتقدير للزميلات والزملاء، كما تم تقديم شهادة تقدير من الكلية لسيادتهم. وأشاد المجلس بكون أ.د. منال عبدالقادر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (الوكيل الوحيد الذى تم تكريمه) من العلماء المميزين بالجامعة مما يؤكد أن العمل الإداري لا يتعارض مع التفوق العلمي.



وأشاد أن وجود أربعة علماء من أصل الأربعين عالم المؤثرين علمياً بكل قطاع الذين تم تكريمهم بجامعة حلوان التي تتكون من 23 كلية هو إنجاز غير مسبوق للكلية وحث المجلس كل الزملاء على أهمية النشر الدولي لرفعة جامعة حلوان.



وأهم ما يميز الجامعات هو مستوى وقيمة علمائها وتأثيرهم في البحث العلمي الذى ينعكس بشكل مباشر على جوهر العملية التعليمية.

جامعة حلوان

جامعة حلوان