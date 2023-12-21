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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أحداث الاغتـ صاب.. محامية بإحدى المنظمات النسائية: الوضع في السودان كارثي

السودان
السودان

أكدت سامية الهاشمي، المحامية القيادية بإحدى المنظمات النسائية في السودان، أن الوضع في السودان كارثي للغاية، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة التي تمارس ضد النساء، ووجود العديد من حالات الاغتصاب.

 

وطالبت سامية الهائشمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، الإعلام المصري تغطية أحداث العنف في السودان وما يجري ضد النساء، من أجل كشف حقيقة ما يحدث للرأي العام العالمي.

 

مرتكبو هذه الجرائم

وتابعت  المحامية القيادية بإحدى المنظمات النسائية في السودان، أن البلاغ الجنائي يُلزم الضحية بتوجيه البلاغ لشخص بعينه، ولكن النساء لا يعلمن اسم أي شخص من مرتكبي هذه الجرائم.

السودان الاغتصاب النساء احداث العنف الاعلام المصري

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