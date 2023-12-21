رئيس مجلس السيادة السوداني: الجيش سيقاتل لآخر جندي لينعم شعبنا بالأمن والاستقرار

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني:" سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في "ود مدني" بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك".

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني:" لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب

السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة".



وتابع البرهان:" : سنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، والجيش سيقاتل لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار.. ولن تسقط القوات المسلحة".