اليونيسف تحذر من كارثة بشرية قد تقع في ولاية الجزيرة بـ السودان

أفادت منظمة اليونيسف التابعة لـ الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بنزوح 150 ألف طفل في ولاية الجزيرة في السودان وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم.

وقالت منظمة اليونيسف في بيان لها، إن أكثر من نصف ولايات السودان تشهد نزاعا نشطا، وذلك بسبب الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع.

وأشارت اليونيسف، إلى أن هناك حوالي 3 ملايين طفل في ولاية الجزيرة السودانية معرضون للخطر مع تصاعد العنف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة، أنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة بـ السودان.

ووفقا لموقع بلومبيرج، فإن برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لـ 800 ألف شخص في السودان بسبب المعارك التي تجري في الوقت الحالي مما يحول دون تقديم المساعدات إلى المواطنين المتضررين.

وتشهد حاليا ولاية الجزيرة في السودان اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع التي اقتحمت الولاية خاصة عاصمتها ود مدني.