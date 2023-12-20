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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميليشيات الدعم السريع تقوم بتحركات خطيرة في «ود مدني» بـ السودان

مليشيات الدعم السريع
مليشيات الدعم السريع

قالت لجان المقاومة في مدينة ود مدني في السودان، اليوم الأربعاء، إن مليشيات الدعم السريع نصبت ارتكازات بأحياء المدينة للسيطرة عليها.

وأضافت لجان المقاومة في ود مدني وفقا لمصادر صحفية، أن مليشيات الدعم السريع قامت بعمليات ترهيب وسلب للمواطنين في المدينة الواقعة في ولاية الجزيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة السودانية، انسحاب قواته من مواقعها في مدينة ود مدني.

وكتب الجيش السوداني، في بيان عبر منصة “فيسبوك”: “انسحبت يوم أمس الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني”.

وأضاف: “جري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها  لجهات الاختصاص ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام”.

وعلى جانب آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه بشأن تطور الأحداث في السودان خاصة في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني، حيث توسعت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع وشملت المدينة التي تعتبر مركز الإغاثة في البلاد والملجأ لآلاف الفارين من الحرب من كافة أنحاء السودان.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إن الاتحاد يحث مليشيات الدعم السريع على الانسحاب من ولاية الجزيرة وحاصة مدينة ود مدني على الفور.

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتباكات في ود مدني بـ السودان

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