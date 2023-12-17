عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الاشتباكات في ود مدني بـ السودان

السودان
السودان

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه بشأن تطور الأحداث في السودان خاصة في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني، حيث توسعت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع وشملت المدينة التي تعتبر مركز الإغاثة في البلاد والملجأ لآلاف الفاريين من الحرب من كافة أنحاء السودان.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له أصدرة اليوم الأحد، إن الاتحاد يحث مليشيات الدعم السريع على الانسحاب من ولاية الجزيرة وحاصة مدينة ود مدني على الفور.

واندلعت اشتباكات على مشارف مدينة ود مدني، وهي مدينة سودانية كبرى تمثل ملجأً للنازحين ومركز لعمليات الإغاثة.

ويشكل القتال، الذي يشارك فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تهديدًا خطيرًا للمدينة، مما قد يفتح جبهة مميتة أخرى في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر والتي عصفت بالسودان.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، تقع ود مدني على بعد حوالي 100 ميل جنوب شرق العاصمة الخرطوم، وكانت ملاذاً لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الصراع منذ اندلاعه في أبريل.

ويثير التصعيد الأخير مخاوف بشأن سلامة سكان المدينة والعمليات الإنسانية التي كان لها دور حاسم في تقديم المساعدة للمتضررين من الحرب.

غير مرغوب فيهم.. السودان يعلن طرد 3 دبلوماسيين تشاديين

السودان.. إعلان حالة الطوارئ في القضارف وسط كارثة صحية

السودان ولاية الجزيرة ود مدني الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة السودانية مليشيات الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

موضوعات متعلقة

غير مرغوب فيهم.. السودان يعلن طرد 3 دبلوماسيين تشاديين

السودان.. إعلان حالة الطوارئ في القضارف وسط كارثة صحية

جبهة جديدة .. فرار الآلاف مع نشوب معركة ود مدني في السودان

صحف السعودية|التزام الرياض وطهران بتنفيذ اتفاق بكين.. مركز الملك سلمان يوزع 5 آلاف كرتونة تمر بولاية القضارف في السودان.. مغادرة طائرتين لإغاثة أهالي غزة

حظر التجوال في السودان بـ ولاية الجزيرة

السودان.. السيطرة على الكوليرا في ولاية البحر الأحمر

شكري يبحث مع رئيس الاتحاد الإفريقي تطورات الأوضاع في السودان وغزة

ترشيحاتنا

الأسطورة كريستيانو رونالدو يصبح ملك جوجل ويتربع على القمة.. تفاصيل

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى في اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

خلال 15 يوما.. الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لـ 27 جنيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ