غير مرغوب فيهم.. السودان يعلن طرد 3 دبلوماسيين تشاديين

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، عن طرد 3 دبلوماسيين تشاديين وأنهم غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اخطرت وزارة خارجية السودان، نظيرتها التشادية بقرار السودان إعلان ثلاثة عاملين ودبلوماسيين بسفارة تشاد في السودان أشخاصا غير مرغوب فيهم وبالتالي عليهم مغادرة البلاد خلال مدة اقصاها إثنين وسبعين ساعة وذلك استنادا على مبدأ المعاملة بالمثل على خلفية إعلان تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين في سفارة السودان في إنجمينا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

والأشخاص التشاديين هم: إدريس يوسف عمر نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان -العقيد نصر الدين محمدين روقي الملحق العسكري - محمد طاهر ترجوك الملحق الفني.