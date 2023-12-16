جبهة جديدة .. فرار الآلاف مع نشوب معركة ود مدني في السودان

قال شهود إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية اشتبكت مع الجيش خارج مدينة ود مدني بوسط السودان يوم السبت في هجوم فتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر وأجبر الآلاف على الفرار.

وشوهدت حشود من الناس، الذين لجأ الكثير منهم إلى المدينة هرباً من العنف في العاصمة الخرطوم، وهم يجمعون أمتعتهم ويغادرون سيراً على الأقدام في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد صالح (45 عاما) لرويترز عبر الهاتف 'الحرب تبعتنا إلى مدني لذا أبحث عن حافلة حتى أتمكن أنا وعائلتي من الفرار'.

واضاف 'نحن نعيش في الجحيم وليس هناك من يساعدنا.' وقال إنه يعتزم التوجه جنوبا إلى سنار.

وقال شهود إن الجيش السوداني، الذي يسيطر على المدينة منذ بداية الصراع، شن ضربات جوية على قوات الدعم السريع شرق المدينة، عاصمة ولاية الجزيرة، في إطار محاولته صد الهجوم الذي بدأ يوم الجمعة.

وأضاف الشهود أن قوات الدعم السريع ردت بالمدفعية وشوهدت تعزيزات من قوات الدعم السريع تتحرك في اتجاه القتال.

وقال سكان إن جنود قوات الدعم السريع شوهدوا أيضًا في قرى شمال وغرب المدينة في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وقالت الأمم المتحدة إن 14 ألف شخص فروا من المنطقة حتى الآن، وإن بضعة آلاف وصلوا بالفعل إلى مدن أخرى. وقد لجأ نصف مليون شخص إلى الجزيرة، معظمهم من الخرطوم.

وأثار القتال مخاوف بشأن مدن أخرى يسيطر عليها الجيش في جنوب وشرق السودان حيث لجأ عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد 'أحث قوات الدعم السريع على الامتناع عن الهجمات وأحث جميع الأطراف على حماية المدنيين بأي ثمن. ستتم محاسبة مرتكبي الإرهاب'.

وشكك الجيش وقوات الدعم السريع الأسبوع الماضي في مبادرة وساطة من شرق أفريقيا تهدف إلى إنهاء الحرب التي تسببت في أكبر نزوح داخلي في العالم وتحذيرات من ظروف شبيهة بالمجاعة.

وفي الخرطوم ومدن دارفور التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع بالفعل، أبلغ السكان عن وقوع حالات اغتصاب ونهب وقتل تعسفي واحتجاز. والجماعة متهمة أيضا بارتكاب أعمال قتل عرقية في غرب دارفور.

ونفت قوات الدعم السريع هذه الاتهامات وقالت إن أي شخص في قواتها يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم سيحاسب.

وعلى صعيد آخر، تحدث نشطاء عن تجدد الاشتباكات بعد أسابيع من الهدوء النسبي حول مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وكانت قوات الدعم السريع المحيطة بالمدينة قد أوقفت تقدمها هناك في وقت سابق بعد أن قالت جماعات مسلحة أخرى إنها ستتدخل.

كما تحدث السكان عن ضربات عنيفة شنها الجيش في نيالا بجنوب دارفور وفي بحري، وهي إحدى المدن التي تشكل العاصمة الوطنية الأوسع مع الخرطوم.

وفي حين لم يصدر الجيش بيانا بشأن القتال في ود مدني، فقد صنفت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع على أنها إرهابية بسبب “هجوم معلن على عدد من القرى والأحياء الآمنة شرق ولاية الجزيرة الخالية من الأهداف العسكرية”. '.

واندلعت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/نيسان بعد خلافات حول الانتقال إلى الديمقراطية ودمج القوتين.