اتحاد الكرة: مواجهة إسبانيا أفضل احتكاك للمنتخب قبل المونديال

أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن المنتخب الوطني جاهز للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسباني ، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :

مواجهة المنتخب الإسباني بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وأفضل المنتخبات في العالم حالياً ، بمثابة احتكاك قوي للاعبي الفراعنة قبل كأس العالم ، خاصةً أن المنافس يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوريات الكبرى ، وعلى رأسهم نجوم ريال مدريد وبرشلونة.

وأضاف: اتحاد الكرة يسعى لتنظيم مباراة ودية أخرى قبل أيام قليلة من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم ، ومن المقرر أن تلعب المباراة على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.