تجارة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول .. 27 ديسمبر

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، موعد امتحان الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2023-2024.

وأوضحت كلية التجارة ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول سوف تعقد بداية من ٢٧ ديسمبر الجارى ، حضوريا بالكلية .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، استضافت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، المحاضرة التذكارية التي ألقاها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وكوكبة من رؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات، ولفيف من رؤساء التحرير منهم الأستاذ عصام كامل والأستاذ أحمد أيوب، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل اللقاء، قال الدكتور محمد الخشت، إن تواجد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، داخل قبة جامعة القاهرة له الكثير والعديد من المعاني والدلالات، والتي تستلزم التوقف لتوضيحها وتتمثل في توسيع آفاق التعاون بين جامعة القاهرة والهيئات العالمية الكُبري من الشرق والغرب ليس فقط في المجالات البحثية والأكاديمية والعلوم الطبيعية والرياضية، بل أيضًا في مجال الفكر الإنساني وتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس طبيعة العلاقات فوق الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لكونها علاقات لا تتضمن الملفات السياسية والاقتصادية وحدها بل هي علاقات تعود إلي وحدة الأصل والدم المشترك، فجدة النبي مصرية وهي هاجر عليها السلام وسيدنا إسماعيل جد النبي محمد نصف مصري لأن أمه مصريه، بالإضافة إلي أن كثيرا من القبائل في صعيد مصر من أصل عربي وتعود أصولها إلي شبه الجزيرة العربية ويرجع نسب الكثير منها للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون بين جامعة القاهرة والهيئات العالمية الكبرى يعكس ما وصلت اليه الجامعة عالميًا في مجال تجديد الخطاب الديني وتأسيس خطاب ديني جديد وظهور تيار إصلاحي عالمي، مشيرًا إلى الدور الكبير للدكتور محمد بن عبد الكريم في تطوير الفكر الاسلامي والقانوني، والإصلاحات المتعددة التي قام بها داخل النظام القضائي السعودي، لافتًا إلى أنه عند تولي الشيخ محمد بن عبد الكريم وزارة العدل قام بتمكين تقنين الشريعة الاسلامية وإصدار أول رخصه محاماة للمرأة السعودية.