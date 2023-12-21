نجم الأهلي السابق يكشف مصير فتوح مع منتخب مصر بأمم أفريقيا

أكد أحمد عادل الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، أن أحمد فتوح لاعب الزمالك سينضم لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، وسوف يشارك في المباريات الدولية أيضا، خصوصا أنه اعتاد على طريقة لعب المنتخب المصري، وهذه النقطة يركز عليها المدربين الأجانب في ضم اللاعبين الذين تأقلموا على طريقتهم الفنية.

وقال عادل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا دائما جرئ في اختياراته الفنية للاعبين، وأصر على ضمه خلال المعسكر السابق لمنتخب مصر بل واللعب أساسيا أمام جيبوتي".

وأضاف: "طارق حامد لديه عقلية كبيرة، ولاعب مخلص في الملعب ومن نوعية اللاعبين الذين يتخذون قرارات صائبة، ومنتخب مصر كان في حاجة لوجوده في ظل كواليتي اللاعبين حاليا".

وأكمل: "حازم إمام ومحمد بركات عليهم تقبل الانتقادات في ظل تواجدهما بالاتحاد المصري، وجمهور الناديين الكبار الأهلي والزمالك دائم النقد للمدربين في المنتخبات، والمنظومة الخاصة بتعيين المدربين كلها تشهد مجاملات، وهي المشكلة الكبرى في الكرة المصرية، لأن تعيين المديريين الفنيين بالأندية والمنتخبات ليست بالكفاءة".

وزاد: "من يتولى إدارة المنتخبات فنيا، فأنه يقوم بضم لاعبين وفقا لوجهات نظر معينة، وهناك مدربين لم تحصل على الدورات الاساسية للتواجد في المناصب الفنية بالمنتخبات الوطنية".

وزاد: "كنا نطمح في وصول الاهلي إلى نهائي مونديال الأندية، لكن مواجهة فلومينينسي لم تحقق الأهداف المرجوة، لكن النادي دائما يغلق ملف أي خسارة، وسوف يستعد لمواجهة أوروا الياباني، والأهم دخول المباراة بمعنويات عالية".

وأردف: "الفريق الياباني سريع ويجب اغلاق المساحات، وكولر يلعب بتنظيم دفاعي جيد، ويعتمد على الهجوم المرتد عن طريق تاو والشحات وامام عاشور الذي ينقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، كولر سيعتمد على التوازن الدفاعي وسيكون هناك تغييرات بالطبع من اثنين إلى ثلاث لاعبين خصوصا في ظل حالة الاجهاد".

وأتم: "يجب أن يستمر كولر على استراتيجية لعبه، وضرورة تقارب الخطوط، وتضييق المساحات، واللعب على مفاتيح لعب المنافس، وضرورة حل ازمة اهدار الفرص خصوصا أنها الأزمة الواضحة حاليا في الأهلي، وظهرت بشكل أسوأ خلال مونديال الأندية، خصوصا في الشوط الأول أمام فلومينينسي، لو كانت سجلت الفرص لاختلف الوضع تماما، وهناك فردية من بعض اللاعبين خصوصا فرصتين لحسين الشحات لم يمررهم لـ تاو ومعلول".