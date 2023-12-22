أخبار السيارات | أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر..كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا الثمن

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات الاوروبية، والتي تحظى على شعبية كبيرة في مصر، وكشف تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات، عن حجم مبيعات السيارات الأوروبية، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري.

تعتبر السيارة كيا بيكانتو، واحدة من اشهر الاصدارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، حيث تنتمي إلى عائلة الهاتشباك صغيرة الحجم، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها كل نسخة بحسب الفئة والاجيال المقدمة من هذه الايقونة، بالاضافة إلى سعة المحرك المناسبة المنخفضة والتي جعلت السيارة من ابرز الاصدارات الموفرة للوقود.

تقدم السيارة جيلي كول راي موديل 2024 في السوق المصري، عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و12.900 الف جنيه للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات إلى مليون و188.900 الف جنيه.

نظمت نيسان مصر جولة تفقدية لمصنعها بالسادس من أكتوبر للإعلاميين والصحفيين، لاطلاعهم على العمليات الإنتاجية لسيارات الشركة، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تتمتع بها سيارات نيسان، وكذلك شرح مراحل التصنيع المختلفة لخطوط الإنتاج، ودور الشركة في دعم صناعة السيارات المحلية

تعزز إصدارات شركة كيا الكورية الجنوبية، من تواجدها داخل السوق الهندي، بعد أن كشفت عن نسختها سونيت موديل 2024 بإطلالة FACELIFT الجديدة، والتي تعتمد على عدة لمسات محدثة، مع التصميم الرياضية الذي ينتمي إلى عائلة الكروس اوفر.

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر سيارات السيدان في مصر، حيث اكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة على مدار اجيالها، نسبة إلى الاعتمادية وقلة الاعطال، وتنطلق السيارة في مصر عبر عدد من الفئات وبسعر رسمي يبدأ من 925 الف جنيه.