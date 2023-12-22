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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خيال رخيص.. الكرملين يعلق على خبر وول ستريت جورنال عن وفاة يفجيني بريغوجين

صحيفة وول ستريت جورنال
صحيفة وول ستريت جورنال

اتهم الكرملين صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) الأمريكية بنشر "خيال رخيص"، اليوم الجمعة، بعد أن ذكرت أن وفاة رئيس المرتزقة، يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة قد نظمها مسؤول الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن طائرة بريغوجين الخاصة أسقطت بقنبلة صغيرة وضعت تحت جناح الطائرة.

ولقي بريغوجين مصرعه في حادث تحطم طائرة في موسكو خلال الشهر الماضي بعد شهرين على تمرده المسلح على قيادات وزارة الدفاع وزحف قواته للعاصمة الروسية.

وتشتبه الدول الغربية في تلاعب ما من جانب الكرملين في التحقيق بشأن الطائرة، خصوصا وأن الحادث وقع  في 23 أغسطس، بعد شهرين على إعلان بريغوجين تمردا على القيادة العسكرية الروسية.

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