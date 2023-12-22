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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3قنوات مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي وأوراوا اليابانى بهذه الطريقة

صدى البلد

في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، يتجه جمهور الكرة المصرية لمتابعة مباراة النادي الأهلي مع أوراوا الياباني.

 الأهلي يسعى لتحقيق فوز يعوض خسارته أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي، بينما يسعى أوراوا لتحقيق المركز الثالث بعد هزيمته أمام الفريق الإنجليزي.

ستنقل المباراة عبر قنوات SSC 1HD و SSC 5HD، وتطبيق شاهد VIP باقة الرياضة.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

قناة Football HD

التردد: 11785

قمر صناعي: الياه سات

معدل الترميز: 27500/ افقي

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 30000

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500

القنوات المجانية الناقلة الفريق الإنجليزي أوراوا الياباني كأس العالم للاندية قنوات SSC مباراة الأهلى وأوراوا اليابانى مانشستر سيتي مباراة النادي الأهلي

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