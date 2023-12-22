3قنوات مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي وأوراوا اليابانى بهذه الطريقة

في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، يتجه جمهور الكرة المصرية لمتابعة مباراة النادي الأهلي مع أوراوا الياباني.

الأهلي يسعى لتحقيق فوز يعوض خسارته أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي، بينما يسعى أوراوا لتحقيق المركز الثالث بعد هزيمته أمام الفريق الإنجليزي.

ستنقل المباراة عبر قنوات SSC 1HD و SSC 5HD، وتطبيق شاهد VIP باقة الرياضة.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

قناة Football HD

التردد: 11785

قمر صناعي: الياه سات

معدل الترميز: 27500/ افقي

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500