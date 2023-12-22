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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم طفل .. غارة جوية إسرائيلية تحصد أرواحًا في رفح

صدى البلد

أدت غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم طفل، وفقًا لتقارير صحفي من وكالة أسوشيتد برس.

يقال إن الغارة، التي وقعت بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار، استهدفت سيارة مدنية. من بين الضحايا أسير فلسطيني سابق في إسرائيل، كما أشارت قائمة المستشفيات التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.  

 

سلط تأثير الغارة الجوية الضوء مرة أخرى على الخسائر المدمرة للصراع في المنطقة، حيث يقع المدنيون في مرمى النيران الإسرائيلية. إن فقدان أرواح بريئة، ولا سيما حياة الأطفال، يسلط الضوء على التكلفة الإنسانية للأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة.

تضاف هذه الضربة إلى الإحصائيات المروعة التي قدمها المسؤولون بقيادة حماس، الذين أكدوا أن أكثر من 20 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم في غزة خلال الحرب الإسرائيلية.  

غارة جوية إسرائيلية طفل

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