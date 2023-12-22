حصاد 2023| محمد رمضان.. الفنان الأكثر جدلا والمترنح بين الصعود والهبوط

حينما يذكر اسم محمد رمضان إما أن تجد الجمهور ينتقده بسبب تصرفاته أزماته المتلاحقة، أو لنجاحاته على مستوى الدراما او ضعف ايراداته سينمائيا، فهو دائما بين الصعود والهبوط وشهد عام ٢٠٢٣ ترنح للنجم الأكثر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين إشادة وانتقاد.



سطوع في الدراما التلفزيونية

لا ينكر أحد النجاح الكبير الذي يحققه محمد رمضان على مستوى الدراما التلفزيونية فأعماله تحقق شعبية كبيرة وهذا العام تواجد مسلسل جعفر العمدة وحقق من خلاله شعبيه كبيرة في الشارع المصري، وكانت تفاصيل العمل محل اهتمام الجمهور حتى ان صناعة تحمسوا لجزء ثان من العمل.

دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل جعفر العمدة حول «جعفر» وهو رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم فراق ابنه؛ بعد ما تم اختطافه منذ 20 عاما، ويستمر جعفر في البحث عن ابنه المفقود طوال حلقات المسلسل؛ للتأكد من وجوده على قيد الحياة، وفي الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما؛ اكتشف العديد من المفاجآت حول واحدة من زوجاته وعائلتها.

مسلسل جعفر العمدة، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو من بطولة نخبة من النجوم منهم: «محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدري، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري…».

هبوط ايرادات سينما محمد رمضان

حقق محمد رمضان من خلال فيلمه “ع الزيرو” إجمالى إيرادات بعد سحبه من دور العرض حيث بلغت ما يقرب من 14 مليون جنيه فقط، وهو الرقم الذي لايريده رمضان في ظل وجود منافسين يحققون ايرادات تخطت ال١٠٠ مليون فرغم شعبيته الكبيرة في الدراما اىا انه يفشل سينمائيا في تحقيق نمبر وان كما يطلق على نفسه.

المنتج جمال العدل تحدث عن سر ضعف ايرادات الفيلم وعلق على مايفعله محمد رمضان على السوشيال ، وقال إن محمد رمضان فنان مميز ولديه الكثير من الإمكانيات الفنية تجعله يفعل الكثير من الأعمال المختلفة، و فيلم ع الزيرو مميز وأخذ رد فعل نقدي جديد ومتفرجين جدد أيضا، إلا أنه لم يحقق نجاحا كبيرا لأنه لم يشبه قوالب أفلام العيد.

وعن تصرفات محمد رمضان عبر السوشيال ميديا ، قال جمال العدل : أختلف تماما مع محمد رمضان بشأن ما يقوم به أو ينشره على السوشيال ميديا، لكنه يرى أن هذا نجاح بالنسبة له من خلال تصدره التريند

وهل هو مش عارف إنه هيتشتم؟، معلقًا: محمد رمضان بيجيب إحباط للشباب لما ينشر صوره مع سياراته.

أزمات محمد رمضان عرض مستمر

عادة ما يحتل الفنان محمد رمضان التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من خلال اثارته للجدل، فقد حكم عليه بالسجن لمدة عام فقد فوجئ جمهور الفنان محمد رمضان بحكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، عليه بالسجن سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاي الدولي CIB، حيث كان قد أعلن رمضان في وقت سابق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أنه تم التحفظ على أمواله، موضحًا خلال الفيديو «أن موظف في أحد البنوك الخاصة أتصل به هاتفيًا يبلغه أنه تم التحفظ على أمواله، وأنه هو وماله ملك بلده وأهل بلده»، إلا أن محمد رمضان لم يكشف السبب وراء هذا التجميد.

تم التحفظ على 6 ملايين جنيه فقط من أموال الفنان محمد رمضان، والتي تعتبر تعويض خاص بورثة الطيار المتوفي ، أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم، فيما أكد البنك الذي أشار إليه رمضان في الفيديو على أنه والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، كان لابد من التنويه أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وشدد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.

إلقاء دولارات على محمد رمضان في حفله بالرياض



فوجئ الفنان محمد رمضان، بينما كان يُغني في حفله الذي أًقيم في مدينة الرياض السعودية، بإلقاء الجمهور عليه بعض الدولارات المطبوع عليها صورته، وهو التصرف الذي دفع رمضان إلى إيقاف الحفل حتى يقوم بجمع جميع الدولارات المطبوع عليها اسمه وصوته.

وتعرض رمضان لانتقادات كثيرة بسبب هذا الموقف قبل أن يخرج ليوضح حقيقة ما حدث.

وعلق رمضان قائلًا: «انا منعت إن الفلوس تترمي، هي آه فلوس فييك ومش حقيقية بس مينفعش ندوس على الفلوس، وحتى لو بنمثل أسف على العطلة هنلمها ونكنل لأنب منعت الموضوع ده».

هجوم على محمد رمضان بسبب منتجات المقاطعة

استوقف بعض، ظهور منتج مياه غازية ضمن منتجات المقاطعة في فيديو ظهر فيه محمد رمضان من داخل مكتبه.

محمد رمضان نشر عبر حسابه على انستجرام فيديو من تصوير ابنه علي، حيث ظهر جالسا وممسكا سيجارة وبجواره مشروب غازي من انتاج شركة أمريكية.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا : «وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض.. ابني جه معايا المكتب قولتلوا قوم صور ڤيديو و لو عجبني هعملك راتب.. أنا بصراحة عجبني الڤيديو و عملتله جميل راتب الله يرحمه .. هو ده الڤيديو اللي صوره علي باشا».

وعلق متابعون على فيديو محمد رمضان ينبهونه للمقاطعة، حيث قال احدهم: “انت مش مقاطع يسطا”، بينما علق آخر: “ انت مش معانا ولا ايه يا رمضان .. مسمعتش عن المقاطعة”.

محمد رمضان

دولارات محمد رمضان

أثار النجم محمد رمضان، الجدل مجدداً، بعد نشر عدة صور على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجلس بجوار كومة من الدولارات في طائرته الخاصة، وظهر بقميص مزركش برسومات باللون الأسود عند منطقة الصدر، من ماركة "Gucci" وصل سعره على موقع بيعه 980 يورو أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري، نستعرض تفاصيل الازمة وأبرز ازمات محمد رمضان من خلال التقرير التالي:

حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات على استحياء.

سعر صادم لبنطلون رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفيديو جديد له خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية.

ظهر محمد رمضان في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدى بنطلون باللون الأبيض و نسق معه قميص بنفس اللون ولكنه كان مرصع بحبيات الكريستال الملفتة.

وحمل قميص محمد رمضان في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وبلغ سعر التصميم ما يقرب من 115 ألف جني مصري مما أثار الدهشة بين متابعيه.

جلسة مساج

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير"انستجرام"، حيث ظهر في المقطع وهو يخضع لـ جلسة مساج وباديكر وماسكات للوجه في نيجيريا، وذلك استعدادًا لحفلته اليوم هناك.

وقد تعرض الفنان محمد رمضان لموجة كبيرة من الانتقادات من الجمهور، وذلك بسبب تجاهله للأزمة الفلسطينية، وخرج الفنان عن صمته، ليؤكد أنه يعمل على إرسال معونات إلى الفلسطينيين، بعد الاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

علامة الماسونية

هجوم شرس على الفنان محمد رمضان بعد ظهوره مرتديا جاكيت عليه علامة الماسونية وهو الأمر الذى دفع كثير من المتابعين للهجوم عليه.

وجاء هجوم متابعي محمد رمضان عليه بعد نشره العديد من كواليس مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade، عبر حسابه على انستجرام، بعد تعاونهما مؤخرًا في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

ومن أبرز التعليقات التى قيلت عن محمد رمضان : "الترويج للماسونية بشكل غبي، أنت إنسان ما بتستحي على حالك.. الغو متابعة من عنده.. أطفال غزة عم تموت يا عيب الشوم عليك.