التلميذة ضربت صاحبتها جوه الفصل | جريمة في ألمانيا

ارتكبت طالبة في ألمانيا جريمة دامية داخل الفصل، حيث أقدمت على طعن زميلتها بآلة حادة.

وذكرت الشرطة في ألمانيا أن الطالبة التي تبلغ من العمر 16 عامًا أصابت زميلتها 15 عامًا في مدرسة ببلدة كوكسهافن الساحلية، شمالي ألمانيا، لتلحق بها إصابة شديدة.

وفيما نقلت سيارة إسعاف الطالبة المصابة إلى المستشفى، ذكر متحدث باسم الشرطة أن إصاباتها لا تهدد حياتها.

وقد طعنت الطالبة زميلتها خلال مشاجرة بالفصل لم يتبين سببها إلى الآن، فيما شاهد الطلاب الآخرون المشاجرة.



وفيما يبدو، اضطر معلم وطلاب آخرون إلى التدخل لمنع المعتدية من إحداث المزيد من الضرر بزميلتها.



وتعد هذه ليست الحادثة الأولى، ففي نهاية مايو، طعن طالب (17 عامًا) زميله (16 عامًا) في حمام بإحدى المدارس المهنية في فيلدسهاوزن قرب بريمن.



وقد قضت محكمة في أودنبرج باحتجاز الجاني في مستشفى للصحة النفسية.