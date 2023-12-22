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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| محمد هاني: تتويجنا بالبرونزية جاء عن جدارة

محمد هاني
محمد هاني

عبر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بحصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم ‏للأندية، بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 بالبطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.‏

وأوضح أن الفريق حقق الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، وأن الجيل الحالي من اللاعبين طموح للغاية، وكان حاضرًا بقوة ‏في العديد من المواجهات الكبيرة.‏

وأكمل: الحظ لم يحالفنا في مواجهة فلومينينسي، وكنا نأمل في التأهل إلى المباراة النهائية، لكننا سعداء بالميدالية البرونزية من ‏أجل الجماهير.‏

وأضاف: الموسم الماضي حققنا 5 بطولات، ولدينا لاعبون قادرون على مواجهة أي منافس، واعتدنا اللعب في كأس العالم ‏ومواجهة منافسين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.‏

وشدد على أن الأجواء في كأس العالم للأندية مميزة للغاية، وأن اللعب وسط جماهير الأهلي يمنح دوافع كبيرة للاعبين، وأن الأهلي ‏أمامه الكثير من النجاحات ليحققها خلال الموسم.
 

محمد هاني النادي الأهلي الميدالية البرونزية بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية السعودية

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