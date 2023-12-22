الأهلي في المونديال| محمد هاني: تتويجنا بالبرونزية جاء عن جدارة

عبر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بحصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم ‏للأندية، بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 بالبطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.‏

وأوضح أن الفريق حقق الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، وأن الجيل الحالي من اللاعبين طموح للغاية، وكان حاضرًا بقوة ‏في العديد من المواجهات الكبيرة.‏

وأكمل: الحظ لم يحالفنا في مواجهة فلومينينسي، وكنا نأمل في التأهل إلى المباراة النهائية، لكننا سعداء بالميدالية البرونزية من ‏أجل الجماهير.‏

وأضاف: الموسم الماضي حققنا 5 بطولات، ولدينا لاعبون قادرون على مواجهة أي منافس، واعتدنا اللعب في كأس العالم ‏ومواجهة منافسين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.‏

وشدد على أن الأجواء في كأس العالم للأندية مميزة للغاية، وأن اللعب وسط جماهير الأهلي يمنح دوافع كبيرة للاعبين، وأن الأهلي ‏أمامه الكثير من النجاحات ليحققها خلال الموسم.

