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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

خالد بيبو
خالد بيبو

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي؛ لدعمها المستمر للفريق، مؤكدًا أنهم سبب ‏رئيسي في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.‏

وقال: جمهور الأهلي هو خط الدفاع الأول عن الفريق، وكل منظومة الفريق تعمل بجد واجتهاد من أجل إسعادهم من خلال ‏الفوز بالبطولات، وهو سوف يتحقق بفضل تكاتف الجميع خلف النادي.‏

وأشار إلى أن الرهان دائمًا على جماهير الأهلي في المواقف الصعبة، لافتا إلى أنه اعتاد على زحف الجماهير خلف الفريق في كل مكان، مؤكدًا أنهم ‏يستحقون الفوز بالبرونزية.‏

وشدد مدير الكرة على أن الفريق قدم كل ما يمكن، وكان يتمنى أن يحالفه التوفيق في تحقيق إنجاز أكبر، وأن هناك دعمًا غير محدود ‏يحظى به الفريق من جانب مجلس الإدارة ولجنة التخطيط للكرة، وأن اللاعبين قدموا مباريات كبيرة، والقادم سيكون أفضل للأهلي ‏ولجماهيره.‏

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