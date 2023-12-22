الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي؛ لدعمها المستمر للفريق، مؤكدًا أنهم سبب رئيسي في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.
وقال: جمهور الأهلي هو خط الدفاع الأول عن الفريق، وكل منظومة الفريق تعمل بجد واجتهاد من أجل إسعادهم من خلال الفوز بالبطولات، وهو سوف يتحقق بفضل تكاتف الجميع خلف النادي.
وأشار إلى أن الرهان دائمًا على جماهير الأهلي في المواقف الصعبة، لافتا إلى أنه اعتاد على زحف الجماهير خلف الفريق في كل مكان، مؤكدًا أنهم يستحقون الفوز بالبرونزية.
وشدد مدير الكرة على أن الفريق قدم كل ما يمكن، وكان يتمنى أن يحالفه التوفيق في تحقيق إنجاز أكبر، وأن هناك دعمًا غير محدود يحظى به الفريق من جانب مجلس الإدارة ولجنة التخطيط للكرة، وأن اللاعبين قدموا مباريات كبيرة، والقادم سيكون أفضل للأهلي ولجماهيره.