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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: البعض يعتقد أن المرض النفسي مثل دور البرد يعالج خلال أيام

الدكتور أمجد جبر
الدكتور أمجد جبر

قال الدكتور أمجد جبر، استشاري نفسي، إن المرض النفسي البعض يربطه أن السبب فيه هو الإنسان نفسه وأن الإنسان يحتاج إلى التعديل في نفسه من أجل أن يعالج المرض النفسي أو يحتاج للانتقال إلى شيخ أو ما إلى ذلك، ولا يعلمون أن المرض النفسي هو مرض عضوي على مستوى المخ. 

حديث عن المرض النفسي 

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المخ أحد وظائفه العقل الذي به مكونات الوظائف النفسية التي حينما تضطرب تظهر فيها المرض النفسي. 

وتابع، أن المرض النفسي به مرحلة خفيفة ومرحلة متوسطة ومراحل متقدمة، إذ أن المراحل الخفيفة والبسيطة التغيرات السلوكية والعلاجية وتغيير نمط الحياة أو بعض الأساليب المهنية من الممكن أن تكون كافية للشخص ليمر من المرض، ولكن إذا كانت الأعراض وصلت من متوسط الشدة إلى شديد من الضروري أن يتلقى العلاج. 

واستكمل أن مدة العلاج تتوقف على التاريخ المرضي للشخص إذ أن شخص يصاب بالاكتئاب لأول مرة مدة علاجه من 6 لـ 9 شهور بشرط أن يعود لسابق طبيعته قبل المرض، ولكن عادة البعض يرى أن المرض النفسي مثل دور البرد، ويجب أن يكون هناك التثقيف الطبي والتعليم النفسي عن طبيعة الأمراض النفسية. 

المرض النفسي استشاري نفسي برنامج التاسعة قناة الأولى المخ

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