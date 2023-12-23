عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي التهدئة بالضفة وتجنب التصعيد ضد لبنان

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وناقش معه جهود إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة، وكذلك، زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع.

ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن شدد على أهمية إجراءات منع النزاع من التوسع، بما في ذلك خطوات تهدئة التوتر في الضفة الغربية، وتجنب التصعيد في لبنان.

وذكرت الخارجية في بيانها أن بلينكن جدد التأكيد على أن إسرائيل يجب أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لـ"تجنيب المدنيين الأذى"، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بـ"دعم خطوات ملموسة تجاه إقامة دولة فلسطينية في المستقبل".

الخارجية الأميركية بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي حماس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ترشيحاتنا

أول تعليق من النادي الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية

منتخب الطائرة الشاطئية يكتسح أوغندا وبوروندي ويضمن التأهل للألعاب الإفريقية وتصفيات الأولمبياد

بلينكن يناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي التهدئة بالضفة وتجنب التصعيد ضد لبنان

أرخص موبايل أوبو Oppo بكاميرا 108 ميجابكسل ومعالج كوالكوم للشباب

الرجل الرابع يدخل الأعلي مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

دعاء البرد قصير.. 50 صيغة للفقراء والمحتاجين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ