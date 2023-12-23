بلينكن يناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي التهدئة بالضفة وتجنب التصعيد ضد لبنان

قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وناقش معه جهود إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة، وكذلك، زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع.

ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن شدد على أهمية إجراءات منع النزاع من التوسع، بما في ذلك خطوات تهدئة التوتر في الضفة الغربية، وتجنب التصعيد في لبنان.

وذكرت الخارجية في بيانها أن بلينكن جدد التأكيد على أن إسرائيل يجب أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لـ"تجنيب المدنيين الأذى"، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بـ"دعم خطوات ملموسة تجاه إقامة دولة فلسطينية في المستقبل".