عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية : تقديم التوعية والمشورة لـ 379207 من الشباب

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن تواجد عيادات رعاية الشباب والمراهقين في 64 مكانا علي مستوي محافظة القليوبية، داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية.


وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم تقديم خدمات التوعية والمشورة لـ 379207 مترددين من المراهقين والشباب منذ بداية المبادرة حتي الآن، حيث تنتشر عيادات رعاية الشباب والمراهقين ب64 مكان علي مستوي المحافظة بإدارات "شبرا غرب ، العبور ، كفر شكر ، شبين القناطر ، بنها ، طوخ ، قليوب ، القناطر الخيرية ، والخانكة".


وأضافت أشارت هبة خربوش مدير إدارة الصحة المدرسية أن العيادات تتضمن التوعية والمشورة عن فترة المراهقة والمشاكل النفسية والإدمان والتدخين، والأمراض المزمنة (الحمي الروماتيزمية ، السكر ، الصرع ، ضغط الدم المرتفع والمنخفض، ربو شعبي ، سمنة ، نحافة ، انيميا ، مشاكل سؤ التغذية ، وذوي الاحتياجات الخاصة)، ومشورة ما قبل الزواج، الأمراض المنقولة جنسيا، والصحة الانجابية".
كما تتضمنت التوعية بالأمراض المعدية، سقوط الشعر ، الهالات السوداء ، سوء استخدام العقاقير الطبية في كمال الأجسام ، الإدمان، ومشاكل الدورة الشهرية، ومشاكل اجتماعية ، عدم التركيز في المذاكرة ، مرض العنف ، التحرش"، حيث تستهدف هذه العيادات الفئة العمرية من 10 - 24 عاما.

القليوبية مراكز الرعاية الأولية محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إدارة الصحة المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

موضوعات متعلقة

إنقاذ شاب مصاب بطعنتين فى القلب بمستشفى بنها الجامعى

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا الخيمة ويتفقد منافذ السلع الغذائية

تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ 6135 مواطنة بالقليوبية

جامعة بنها الأهلية :إعداد اللائحة الداخلية وانتهاء الفترة الانتقالية

بحجة أداء العمرة.. ضبط صاحب مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين بالقليوبية

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر

بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر في التصنيف العربي لعام 2023

إعادة حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق الدائرى عقب انقلاب سيارة نقل

ترشيحاتنا

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

مجمع عسكري وبنية تحتية عملياتية.. جيش الاحتلال يستهدف حزب الله اللبناني

بالأرقام.. مصر تجني ثمارها| والفلاحين: انتعاش كبير في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج

صلة قرابة.. هناء الشوربجى تكشف علاقتها بالفنانة هدى هانى

الأهلي يطير إلى الإمارات استعداداً لكأس السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ