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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: تحقيق 18 مليار جنيه أرباحا بقطاع الأعمال نجاح كبير للحكومة

شركات قطاع الأعمال
شركات قطاع الأعمال

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بنجاح الحكومة بصفة عامة والدكتور محمود عصمت الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العآم وتحويل الشركات الخاسرة داخل القطاع إلى شركات رابحة.

واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام التى كشف فيها عن تحقيق شركات قطاع الأعمال العام 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، يعبر عن نجاح كبير لسياسات الحكومة، خصوصا وأن تلك الشركات كانت تحقق خسائر قبل عام 2014.

وأعرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة بأن قطاع الأعمال العام سيكون واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بمختلف القطاعات الرابحة وفى مقدمتها قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات وال الأدوية التشييد والتعمير والسياحة مطالباً الدكتور محمود عصمت باعطاء اولوية قصوى لاستغلال الأصول غير المستغلة وتحديث اساليب ونظم الادارة داخل مختلف الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

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