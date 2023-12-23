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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يرد على حسن شحاته بعد إنتقاد إهدائه بطولة 2006 للجوهري

صدى البلد

رد حسام حسن علي تصريحات حسن شحاته، انضمامه للمنتخب المصري في بطولة 2006 كنوع من التكريم.

وقال حسام حسن خلال تصريحات تلفزيونية،:" الكابتن حسن شحاتة علي عيني وعلي راسي ولكن أن لما انضميت للمنتخب كنت جايب 15 هدف في بطولة الدوري والكأس فأكيد ضمني عشان يستفيد مني.

وأضاف حسام حسن،:" الكابتن حسن زعل أني اهديت الفوز للكابتن محمود الجوهري، مدرب المنتخب السابق أنا بالنسبة لي الجوهري رمز ".

وكان قد أكد المعلم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٠٦ هي أصعب بطولة له في تاريخ مشواره وطوال مسيرته كمدرب.

وأكمل شحاته:" ضميت حسام حسن للتكريم في بطولة 2006 وحزنت عندما أهدي البطولة للجوهري".

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