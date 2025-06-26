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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ
طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ
أ ش أ

انتظمت امتحانات الثانوية العامة اليوم/ الخميس/ بمحافظات الجمهورية ، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.


وتجرى الامتحانات وسط متابعة دقيقة من غرف العمليات، التي تأكدت من وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في التوقيتات المحددة، كما تواجد رؤساء اللجان والمراقبون منذ الصباح الباكر للإشراف على سير العملية الامتحانية.


وقبيل دخول الطلاب إلى اللجان، تم تنفيذ إجراءات تفتيش دقيقة لضمان عدم حيازتهم لأي وسائل للغش، وكذلك تأمين محيط اللجان من الخارج عبر أفراد الشرطة، لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة.


ففي محافظة الوادي الجديد، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور سامي فضل دياب ، أن 1829 طالبا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات في 10 لجان بمراكز المحافظة الخمسة . 


وأوضح دياب أنه يوجد 4 لجان بمركز الخارجة، و3 لجان بمركز الداخلة، ولجنة بمركز بلاط ولجنة بمركز باريس ولجنة أخيرة بمركز الفرافرة ،استقبلت جميعها الطلاب ،اليوم، وسط إجراءات تأمينية .
وأضاف أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ 1829 طالب وطالبة ،منهم 90 طالبا وطالبة علمي رياضة، و1274 علمي علوم، و465 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية.


وفي محافظة البحر الأحمر، ذكرت مديرية التربية والتعليم بالمحفظة أن عدد طلاب الثانوية العامة بمدارس المحافظة 4154 طالبا وطالبة موزعين علي ١٤ لجنة في 7 إدارات تعليمية.


وشددت فايزة أحمد ابوالحسن مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة علي إجراءات التفتيش لمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة اليكترونية إلي اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنظمة للامتحانات .


وتتابع مدير مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات بباقي مدن المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتفاعل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمدن المحافظة.
 

في محافظة الدقهلية .. توجه طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بالدقهلية وعددهم ٦٤٢٥٥ طالبا وطالبة إلى ١٦٢ لجنة امتحانية لأداء الامتحان وفقا للنظامين الجديد والقديم في مواد الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية ومادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) لطلاب مدارس النور للمكفوفين بالنظامين الجديد والقديم ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) لشعبتي العلوم والرياضيات لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).


وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مهندس محمد فؤاد الرشيدي، في تصريح اليوم /الخميس/ - بأنه يتم متابعة العملية الامتحانية من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة.
 

امتحانات الثانوية العامة محافظات الجمهورية طلاب الشعبة العلمية مادة الفيزياء طلاب الشعبة الأدبية مادة التاريخ

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