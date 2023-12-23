رئيس الحي أمسك اللصوص متلبسين| القصة الكاملة لمحاولة سرقة سور ممشى المريوطية السياحي.. تفاصيل

ترعة المريوطية، هي من البنى التحتية الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تحسين بيئة مدينة الجيزة.

وفي هذا التقرير ، سنستعرض بتفصيل الجهود المستمرة للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تطوير وتأهيل ترعة المريوطية وتحسين الممشى المجاور.

جهود تغطية وتأهيل ترعة المريوطية

وفي إطار حرصه على متابعة الأعمال الجارية، قام اللواء أحمد راشد بزيارة ميدانية لتفقد تغطية وتأهيل ترعة المريوطية.

وبدأت الأعمال من منطقة كوبري الصحابة ووصولاً إلى شارع الشيشيني بحي الهرم.

وتم التحقق من نسب التنفيذ لتلك القطاعات، واستعراض الخطط المستقبلية لتحسين وتجميل الممشى الموجود فوق الترعة.