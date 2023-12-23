باريس سان جيرمان يخطف جوهرة ساو باولو من ليفربول

توصل باريس سان جيرمان، إلى اتفاق مع ساو باولو البرازيلي؛ من أجل ضم نجمه لوكاس بيرالدو خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بحسب تقرير صحفي.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "لوكاس بيرالدو (20 عاما)، مدافع ساو باولو، إلى باريس سان جيرمان".

وواصل: "الاتفاق تم بين الناديين مقابل 20 مليون يورو، دون أي إضافات.. ساو باولو وباريس سان جيرمان يقومان بإعداد المستندات لتوقيع الصفقة، في أقرب وقت ممكن".

وختم: "وافق بيرالدو بالفعل على الشروط الشخصية، وفي انتظار الكشف الطبي".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى اهتمام ليفربول بالتعاقد مع بيرالدو.

وتبلغ القيمة التسويقية لقلب الدفاع البرازيلي 15 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.