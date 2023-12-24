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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يتأثر بالطقس.. ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 1 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22358 طن تشمل : 2800 طن اسمنت معبأ و 5437 طن يوريا و 14121 طن ملح معبأ .
 

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وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طن تشمل : 10123 طن قمح و 1100 طن خردة  و 3406 طن حديد و 6917 طن ذرة  و 9220 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 799 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 623 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2003 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145372 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302877 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3169 شاحنة .

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