عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالمي للتخدير: التعافي السريع بعد عمليات الولادة القيصرية مفيد

الولادة
الولادة

أكد الدكتور مدحت شلبي، نائب رئيس الإتحاد العالمي للتخدير، أن التعافي السريع بعد عملية الولادة القيصرية هام ومفيد ولكن يجب استخدام الأجهزة الحديثة.

 

وقال مدحت شلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية :النهار"، أن  لم اكن أصدق التفنية التي تعالج الام عملية الولادة القيصرية، والتي تسمى "pca"، مؤكدا أن هذا الجهاز يساهم في التعافي السريع بعد الولادة.

 

 تستخدمه دون ضابط.

وتابع نائب رئيس الإتحاد العالمي للتخدير، أن الجهاز الذي يستخدم في مصر يتم إستخدامه مرة واحدة، مؤكدا أن هذا الجهاز ييستخدم عن طريق التقطير المستمر، وقد تستخدمه الأم في المنزل مما يشكل خطورة عليها لأنها تستخدمه دون ضابط.

الإتحاد العالمي للتخدير عملية الولادة الولادة القيصرية التعافي السريع التقطير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

استشاري السلامة المرورية: تحديث أسطول السيارات في مصر أمر ضروري وعاجل

مبادرة إحلال السيارات: تلبية 73% من الطلبات المقدمة إلينا حتى الآن

«الأهلي هيجيب مهاجم صريح؟».. رد مفاجئ من عضو مجلس إدارة النادي| فيديو

السوبر المصري| هاني حسام ينهي ترتيبات إقامة بعثة الأهلي في فندق الإقامة

تركيا تنفذ 3 غارات جوية بريف القامشلي في سوريا

معلول ساحر وهاني جناح طائر.. أحمد موسى يتغنى بالأهلي بعد برونزية مونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ