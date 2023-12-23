العالمي للتخدير: التعافي السريع بعد عمليات الولادة القيصرية مفيد

أكد الدكتور مدحت شلبي، نائب رئيس الإتحاد العالمي للتخدير، أن التعافي السريع بعد عملية الولادة القيصرية هام ومفيد ولكن يجب استخدام الأجهزة الحديثة.

وقال مدحت شلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية :النهار"، أن لم اكن أصدق التفنية التي تعالج الام عملية الولادة القيصرية، والتي تسمى "pca"، مؤكدا أن هذا الجهاز يساهم في التعافي السريع بعد الولادة.

تستخدمه دون ضابط.

وتابع نائب رئيس الإتحاد العالمي للتخدير، أن الجهاز الذي يستخدم في مصر يتم إستخدامه مرة واحدة، مؤكدا أن هذا الجهاز ييستخدم عن طريق التقطير المستمر، وقد تستخدمه الأم في المنزل مما يشكل خطورة عليها لأنها تستخدمه دون ضابط.