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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم فهمي: لا أحب ارتداء ثوب الفضيلة وأكره المجاهرة بالمعصية

كريم فهمي
كريم فهمي

قال الفنان كريم فهمي، أنه عاش تجربة المساكنة قبل أن يتزوج من زوجته ولا يحب أن يرتدى ثوب الفضيلة.

 

وتابع كريم فهمي خلال حواره مع الإعلامي علي ياسين مقدم برنامج "كتاب الشهرة"، عبر فضائية الجديد:" آه طبعا أكيد، أكره المجاهرة بالمعصية، ومش هعمل نفسي متدين، ممكن أكون بعمل حاجات غلط بس مش لازم اقولها على الهوا، و80% من الشباب أكيد عدوا بالمرحلة دي".


وتحدث كريم فهمي عن إتباعه لشيخ الأزهر، قائلا: "لا أتبعه في كل شيء، لا أوافقه ولا أعارضه، أنا اقرأ كثيرا في كل الفروع، وخصوصا في الدين، بس مقدرش اتناقش معك".


وأضاف: لم أفكر في الإلحاد، وبالتأكيد يأتي لي الكثير من الأفكار والتساؤلات، مثل ليه أهالينا في فلسطين بيحصل فيهم كدة، نفسي ربنا يجازي الناس التانية، أنا عارف أن ربنا هيعمل حاجة وشايل حاجة في وقت ما، لأن ربنا هو أحسن واحد يكتب سيناريو للبشرية، سيناريو هو الأدرى به، لكن أنا أستعجله.

 

كريم فهمي

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