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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة: أتمنى بقاء معلول في الأهلي.. وإمام عاشور ينقصه الاستمرارية

صدى البلد

أشاد رضا شحاتة ، نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي قدمه إمام عاششور خلال لقاء الأهلي والجونة الذي جرى مساء السبت بالدوري الممتاز.

وقال رضا شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "إمام عاشور من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، وينقصه الاستمرارية على نفس المستوى لفترة طويلة".

وواصل رضا شحاتة: "الكرة المصرية تتراجع لأن كل شيء خطأ، وكثرة عدد المباريات وراء الإصابات المتكررة في الأهلي".

وتابع رضا شحاتة: "أتمنى استمرار علي معلول في الأهلي، ورصيد اللاعب التونسي يمنع الجمهور من انتقاده عند تراجع مستواه".

وأردف: "أرفض تعاقد الأهلي مع محمد النني، بسبب تواجد الأفضل منه داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي".
 

رضا شحاته امام عاشور أرقام علي معلول علي معلول

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