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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الأوكرانية ​تعلن مصرع وإصابة 4 أشخاص في ​قصف روسي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكدت الشرطة الأوكرانية ​اليوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة آخران بجروح إثر ​قصف روسي ​لمنطقة سومي الواقعة شمال ⁠شرق أوكرانيا ​بالقنابل والطائرات المسيرة ​والصواريخ.
 

وبدوره ؛ أشار أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر ​تطبيق تيليجرام ​أن خمسة أشخاص آخرين، ‌بينهم ⁠ثلاثة أطفال، احتاجوا إلى مساعدة طبية بعد أن ​قصفت ​روسيا ⁠خاركيف ثاني أكبر مدن ​أوكرانيا بالقنابل.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على بلدة "نوفي دونباس" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد، عقب عمليات عسكرية نفذتها وحدات مجموعة قوات "المركز"، مشيرة إلى مقتل 2040 جنديًا أوكرانيًا على مختلف محاور القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن مجموعات هجومية تابعة لمجموعة قوات "الجنوب" نفذت عمليات عسكرية في مدينة كونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك، أسفرت عن السيطرة على 120 مبنى، فيما تتواصل العمليات ضد الوحدات التابعة للواءين الميكانيكيين 28 و100 من القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منشآت للبنية التحتية الخاصة بالطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية، إلى جانب مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 153 منطقة.

كما أعلنت الوزارة أن القوات الجوية الروسية استهدفت مراكز لنشر وإدارة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من نيكولايفكا وشتشوروفو وسينكوفكا، باستخدام صواريخ موجهة من طراز "إل إم أو آر" وقنابل انزلاقية من طراز "فاب-1500".

وذكر البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز "فلامينجو" كروز أرضيي الإطلاق، إضافة إلى 491 طائرة مسيّرة خلال الليل

روسيا أوكرانيا الشرطة الأوكرانية ​ منطقة خاركيف روسيا وأوكرانيا

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