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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

نجوى كرم
نجوى كرم

نشرت المطربة نجوى كرم، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت نجوى كرم، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللونين الأسود والبيج، وتميز بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ويشبه حورية البحر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نجوى كرم في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البينك الناعم للشفاه. 

كما اختارت نجوى كرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نجوى كرم

 

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