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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجمهورية: المصريون على مر الأزمان والعصور نسيج واحد

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المصريين على مر الأزمان والعصور نسيج واحد تظلهم سماء واحدة ويعيشون على أرض وطن واحد، وسر قوة المصريين في وحدتهم ووقوفهم صفًا واحدًا أمام كل التحديات والأزمات.

وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد، ذكرت الصحيفة، تحت عنوان "عيد كل المصريين"، أن أي محاولة خبيثة لبث الفتنة وغرس بذور الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، تحطمت على صخرة التماسك المصري الفريد، والوعي الكامل بأن النسيج المتماسك القوي عصي على الانكسار.

وأشار إلى أن في كل الأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية يتبادل المصريون التهاني، ويتسابق الكل في التزاور ونشر زهور السرور بين الجميع، واليوم يحتفل أشقاء الوطن بعيدهم، كل عام وهم ونحن جميعًا وكل المصريين بخير وسلام.. كل عام والمساجد تعانق الكنائس في حب وود ووئام، كل عام وكل المصريين بخير في أعياد شم النسيم وأعياد القيامة وكل المناسبات السارة التي تدخل السرور والبهجة على كل المصريين.

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