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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تتابع صرف معاشات مايو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق

صدى البلد

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي استكمال صرف معاشات شهر مايو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق من جميع منافذ الصرف من الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات مايو 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مايوم 2024 لجميع المستحقين من أصحاب المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مايو 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

صرف معاشات شهر مايو 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر مايو 2024»، باتباع التالي:

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي 

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا.
  2. الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
  3. اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
  4. إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
  5. اضغط على عرض التفاصيل.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ،  صرف معاشات  شهرمايو للمستحقين  ، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

 

احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة 

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضى متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس الماضي.

 

تطوير الخدمات الإلكترونية لتقديم الأفضل لأصحاب المعاشات

الهيئة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما  أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

 

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