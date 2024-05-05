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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو خطوبتك في شم النسيم.. أفكار مختلفة لمكياج يناسب أجواء الربيع

مكياج
مكياج

يمكنك تجربة بعض الأفكار لمكياج مناسب مع أجواء شم النسيم وفصل الربيع، إليك بعض الاقتراحات، وفقا لما نشرة موقع هيلثي.

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خطوات مكياج بسيط 

1. مكياج البشرة الطبيعية: استغلي جمال بشرتك الطبيعي واستخدمي مستحضرات تجميل خفيفة لتحقيق مظهر طبيعي ومشرق. استخدمي كريم أساس خفيف التغطية وبودرة ناعمة لإضفاء مظهر مات وتثبيت المكياج. استخدمي أحمر خدود بلون خفيف وناعم لإضفاء لمسة دافئة وحيوية على الوجنتين.

2. العيون الناعمة: طبقي ظلال عيون بألوان الربيع مثل الوردي الفاتح أو الخوخي أو الأخضر الناعم. يمكنك استخدام درجات مختلفة من الظلال لإنشاء تدرجات جميلة. أضيفي لمسة من اللمعان باستخدام ظلال عيون لامعة على جفونك. لا تنسي تحديد العيون ووضع الماسكارا لإطلالة مفعمة بالحيوية.

3. الشفاه الزاهية: تحديد شفتيك بقلم تحديد الشفاه بلون ناعم ثم ضعي أحمر شفاه بألوان الربيع مثل الوردي الزهري أو الكورال. يمكنك استخدام أحمر الشفاه بلمعة خفيفة لإضفاء لمسة إشراقة على الشفاه.

4. الحواجب المحددة: تحديد وملء الحواجب بطريقة طبيعية باستخدام قلم حواجب أو ظل الحواجب المناسب للون شعرك. تأكدي من تنظيف الحواجب وترتيبها بلطف لإطلالة مرتبة وجميلة.

5. إضاءة الوجه: استخدمي بودرة إضاءة لإبراز بعض المناطق الاستراتيجية في وجهك مثل عظمة الخدين وأعلى عظمة الحاجب وأعلى الأنف، هذا سيمنح وجهك إشراقة إضافية ويعزز جمال مكياجك.

استمتعي بتجربة هذه الأفكار واختاري ما يناسب ذوقك وستايلك الشخصي، تذكري أن الهدف هو الحصول على مظهر طبيعي ومشرق يتناسب مع جمال الربيع وأجواء شم النسيم.

إطلالة كلاسيك الربيع الوردي الفاتح ألوان الربيع تحديد العيون كريم اساس مكياج هادئ مكياج مستحضرات تجميل

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