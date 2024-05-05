مكياج هادئ.. زوجة ميسي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاركت زوجة اللاعب ميسي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت زوجة ميسي الأنظار بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بدلة مكونة من توب وبنطال وجاكيت باللون الأبيض، ونسقت معها حقيبة باللون البينك صغيرة الحجم، وحذاء ابيض أنيق.

وبرزت زوجة ميسي جمالها، بارتداء مجموعة من المجوهرات اللافتة في الرقبة والاذن، مع ترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف.

ومن الناحية الجمالية، وضعت زوجة ميسي المكياج الناعم الهادئ، فاختارت اللون الوردي على الوجنتين والشفاه.