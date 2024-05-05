عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكياج هادئ.. زوجة ميسي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة

زوجة ميسي
زوجة ميسي

شاركت زوجة اللاعب ميسي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت زوجة ميسي الأنظار بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بدلة مكونة من توب وبنطال وجاكيت باللون الأبيض، ونسقت معها حقيبة باللون البينك صغيرة الحجم، وحذاء ابيض أنيق.

txt

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024 :  مشاركة مع الحبيب

txt

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024 : اعرض أفكارا جديدة

وبرزت زوجة ميسي جمالها، بارتداء مجموعة من المجوهرات اللافتة في الرقبة والاذن، مع ترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف.

ومن الناحية الجمالية، وضعت زوجة ميسي المكياج الناعم الهادئ، فاختارت اللون الوردي على الوجنتين والشفاه.

زوجة ميسي 
ميسي زوجة ميسي إطلالة زوجة ميسي إطلالات النجمات العربيات إطلالات النجمات بمهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024 :  مشاعر غير متوقعة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024 : مقابلة أشخاص جدد

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024: تلفت الأنظار

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024 :  تجنب الإرهاق

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024: اهتم بصحتك النفسية

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024: مشكلة صحية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 5 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد

ترشيحاتنا

قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية

أهالي الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعني فخ الموت.. لم نعد نثق بكم

حكم سفر المرأة الكبيرة للحج دون محرم.. دار الإفتاء ترد

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا

الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات على حساب الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ