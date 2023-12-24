أمير هشام يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك مع فتوح للتجديد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي، خلال الساعات الماضية وتم تقريب وجهات النظر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة كانت إيجابية وتواجد خلالها عمرو الجنايني ومدحت العدل الوسطاء بين الطرفين، لحسم تجديده".

وأضاف أمير هشام: "فتوح سوف يحصل على 45 مليون جنيه قيمة عقده الجديد، على أن يحصل اللاعب على مبلغ 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى جزء من قيمة عقده الجديد الذي سيتم تفعيله بداية من الموسم الجديد".