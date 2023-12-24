منذ الحرب على غزة.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يتلقى أكثر من 1800 تقرير تهديد

قالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو إن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى "أكثر من 1800" تقرير تهديد منذ بدء حرب إسرائيل على غزة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أوضحت موناكو لشبكة “إي بي سي” اليوم الأحد “منذ 7 أكتوبر، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 1800 تقرير عن تهديدات أو أنواع أخرى من النصائح أو الخيوط التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بالصراع في غزة”.

وأشارت أيضًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح أكثر من 100 تحقيق بناءً على التقارير التي تلقاها.

وأضافت موناكو “يتم حل العديد من هذه التهديدات أو النصائح دون وقوع حوادث، ولكن الكثير منها يتطور أيضًا إلى تحقيقات”، مستطردة: "اليوم، وبينما نجلس هنا، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 100 تحقيق نتيجة لتلك التقارير".

وتابعت أيضًا قولها إن هناك "ارتفاعًا غير مسبوق" في عدد التهديدات الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى أنها شاهدت في الأسبوع الماضي فقط قضايا تتعلق بعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وقاضي المحكمة العليا وثلاثة مرشحين للرئاسة.